Обама строит самые дешевые дороги в мире
№ 35(225) от 09.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Президент Барак Обама предложил стратегию развития дорожного строительства на 50 млрд. долларов. За эти деньги в Штатах построят и обновят 240 тыс. км автодорог. Кроме того, их хватит на 6,4 тыс. км железнодорожного полотна.
Выходит, 1 км дороги обойдется американцам всего… в 200 тыс. долларов. Это дешево даже по европейским меркам. Для сравнения: в Германии дороги в среднем обходятся в 4–6 млн. евро за километр.
Российским дорожным строителям об американских ценах можно только мечтать. Только один пример: 43 км трассы Москва – Санкт-Петербург, которые должны пройти через Химкинский лес, обойдутся почти в 55 млрд. рублей. Или в 42 млн. долл. за километр.
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