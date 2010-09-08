Обама строит самые дешевые дороги в мире

Президент Барак Обама предложил стратегию развития дорожного строительства на 50 млрд. долларов. За эти деньги в Штатах построят и обновят 240 тыс. км автодорог. Кроме того, их хватит на 6,4 тыс. км железнодорожного полотна.

Выходит, 1 км дороги обойдется американцам всего… в 200 тыс. долларов. Это дешево даже по европейским меркам. Для сравнения: в Германии дороги в среднем обходятся в 4–6 млн. евро за километр.

Российским дорожным строителям об американских ценах можно только мечтать. Только один пример: 43 км трассы Москва – Санкт-Петербург, которые должны пройти через Химкинский лес, обойдутся почти в 55 млрд. рублей. Или в 42 млн. долл. за километр.