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Вслед за Лукашенко Янукович играет китайскую свадьбу

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », «АН», Украина ]

Вслед за Лукашенко Янукович играет китайскую свадьбу
В. Янукович и Ху Цзиньтао

Визит Виктора Януковича в Китай, скромно освещаемый украинскими СМИ, стал одним из событий года, если верить СМИ китайским. Газета China Daily так и назвала визит – «эпохальным», при этом процитировав Председателя КНР Ху Цзиньтао, что соглашения между Украиной и Китаем будут носить стратегический характер. «13 украино-китайских договоров на общую сумму около 4 миллиардов долларов не предел. Не позже 2012 года мы будем иметь товарооборот на уровне не менее 10 миллиардов долларов», – вторил своему коллеге украинский президент.

Особую заинтересованность Китая Украина вызывает как своеобразное «окно в Европу». Судя по заключенным договоренностям, Украина будет плацдармом для китайской экономической экспансии на Запад. Больше всего инвестиций Китай решил вложить как раз в украинскую энергетику. В Крыму с участием китайцев планируется создание парогазовой электростанции. Да и шельф Черного и Азовского морей оказался, несмотря на географическую отдаленность, весьма привлекательным для инвесторов из КНР. Только два из подписанных документов дадут Украине уже около 1 млрд. долларов. Таким образом, хочет того Европа или нет, но Китай в обозримом будущем, вполне вероятно, сможет влиять на поставки энергоресурсов в Старый Свет. А это значит, что Китай таки выйдет на рынок энергоресурсов Европы если не с парадного, то с «черного» входа.

Помимо энергетики Китай поучаствует, правда опосредованно, даже в Евро-2012. На 1 млрд. китайцы профинансируют сооружение железной дороги из Киева в аэропорт Борисполь со всей сопутствующей инфраструктурой. Кроме того, китайские бизнесмены заинтересованы в горно-металлургической отрасли одной из немногих экспортообразующих украинских отраслей, приносящих огромные прибыли и тоже влияющих на европейскую экономику.

Все вышеупомянутые объекты китайского интереса, в особенности газотранспортная система и горно-металлургическая отрасль, уже давно находятся в сфере интересов России. И вряд ли китайцы, да и украинцы этого не знают. Таким образом, напрашивается вывод: не сумев найти противовеса россиянам в Европе, Украина обратила свой взор на Китай. Еще одним интересным фактом является то, что Украина предложила КНР совместные проекты по самолетостроению, в частности проект по Ан-70, который задумывался изначально как украино-российский. Но был остановлен Москвой в период правления В. Ющенко.

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