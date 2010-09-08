2-й флот США будет расформирован

Вслед за европейскими военными (см. «АН» №33 за 2010 г.) затянуть пояса в преддверии новых ударов кризиса приходится и их заокеанским коллегам. Министр обороны США Р. Гейтс поставил задачу снизить расходы на оборону на сумму в 100 млрд. долл. в течение пяти лет.

Пентагон намерен реформировать ВВС – списать 650 самолетов и изменить места базирования авиатехники. План предусматривает объединение эскадрилий, имеющих на вооружении истребители F-22A. Часть из них будет расформирована, а их самолеты переданы на другие базы. Планируется снятие с вооружения большого количества истребителей F-16C с заменой их на 350 новых F-35A до 2022 года.

С другой стороны, американские военные обещают увеличить поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе и ударных. При решении задач в войнах против партизан в Ираке и Афганистане они в ряде случаев гораздо полезнее.

С наметившимся уклоном в «противопартизанское» направление связывают и слухи о том, что 2-й Атлантический флот США будет расформирован. Так что кораблей на старейшей и крупнейшей базе в Норфолке (Вирджиния) может поубавиться. Источником этих слухов являются американские военно-морские аналитики и бывший командующий Атлантическим флотом вице-адмирал Хэнк Гиффин. Он считает, что за подготовкой подобного решения стоит желание сэкономить любой ценой.

2-й флот более чем 60 лет был главной ударной силой США на Атлантике. Он отвечал за прикрытие Восточного побережья страны. Сейчас же, по мнению американских аналитиков, национальные интересы США сосредоточены в Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке. В Атлантике и даже Средиземноморье таких интересов нет. Там не нужно иметь целый штаб и вице-адмирала. Российский флот, безусловно, представляет значительную угрозу для США. Но накал вражды времен холодной войны постепенно сходит на нет.