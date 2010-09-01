Ленин в Монпелье живее всех живых

В административном центре французского региона Лангедок-Руссильон, городе Монпелье, решено установить памятник Ленину.



Эту инициативу выдвинул лично глава региона Жорж Фреш. По политическим взглядам он социалист. Как заявил Фреш, «с Лениным связаны два светлых момента. Во-первых, Октябрьская революция. Во-вторых, деколонизация, потому что 1917 год изменил мир. Без него не было бы деколонизации Африки, Индии, Китая и всего так называемого развивающегося мира.

Удивительно, но «интернационалист» Фреш несколько лет назад был исключен из французской Соцпартии за… высказывания расистского толка!

Кроме Ленина в Монпелье поставят в ближайшее время памятники Шарлю де Голлю, Жану Жоресу, Уинстону Черчиллю и Франклину Рузвельту. А чуть позже – Мао Цзэдуну, Махатме Ганди, Гамалю Насеру, Голде Меир и Нельсону Манделе. Это будет так называемый пантеон выдающихся личностей. Стоимость памятников – 200 тыс. евро каждый. Они будут трехметровой высоты и весом около тонны.