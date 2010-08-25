Табор уходит – цыганская королева Европы против

В августе этого года по всей Европе начались массовые выселения цыган. Массовая депортация ромов (самоназвание цыган) из нелегальных поселений во Франции стартовала 19 августа. До конца месяца из страны будет выдворено около 700 цыган. В Париже считают, что эти поселения уже давно стали источником криминала, воровства и антисанитарии.

При этом французская полиция действует жестко и не церемонится. Сначала табор оцепляется: чтобы цыганские джипы не смогли прорваться на свободу, вокруг него устанавливаются ленты с шипами. Затем внутрь заходят французские силы правопорядка и задерживают цыган, которых ожидает возвращение в Румынию или Болгарию.

Инициативу Парижа подхватили и другие европейские страны. Министр внутренних дел Италии Роберто Марони одобрил действия Саркози. Он заявил, что намерен действовать жестче.

Глядя на «старших товарищей» по ЕС, литовские власти тоже решили снести нелегальные постройки в таборе около Вильнюса. Мэрия столицы уже давно ведет с ними постоянную и продолжительную войну, а теперь решила перейти к активным действиям. Многие ромы не выполняют требований, предусмотренных властями ЕС для пребывания граждан одних стран в других странах Евросоюза. У цыган нет гарантированного дохода, соответствующего стандартам жилья, они не соблюдают правила социального страхования.

Но депортация – это цветочки. В некоторых странах Европы отношение к цыганам еще хуже – ромов там принудительно стерилизуют. Такие случаи зафиксированы в Венгрии, Словакии и Чехии.

Цыгане пытаются протестовать, но в ЕС их мало кто слушает. Проживающая в Италии цыганская королева Европы Лучица Тудор заявила, что «очередные гонения на цыган – это попытка отвлечь население от реальных проблем, вызванных кризисом».