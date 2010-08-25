Сколько отпущено Обаме?

21 августа президент Барак Обама обратился к народу США с сенсационным видеообращением. В своем заявлении он признал, что в стране действуют «темные группы», которые скрыто манипулируют общественным мнением.

По словам Обамы, такие организации имеют неограниченные суммы для того, чтобы влиять на американские выборы: «Они могут потратить миллионы долларов на телерекламу, и никто не знает, кто фактически ее оплачивает. Это может быть любая иностранная корпорация, такая как British Petroleum (BP) или крупные банки с Wall Street. Обычно тайные группы скрываются под фальшивыми, благовидными именами, к примеру «Граждане для Лучшего Будущего».

По мнению президента, особенно усилилась деятельность таких организаций этим летом. Вся страна буквально наводнена черным пиаром и нападками на его администрацию. Для того чтобы успешно бороться с тайными группами, в Конгрессе необходимо принять специальный закон. Однако лидеры Республиканской партии заблокировали его еще до голосования. Это означает, что они хотят продолжать держать общество в темноте. Поэтому президент вынужден обратиться к народу напрямую.

Обращение Обамы вызвало широкий резонанс у американской общественности. Многие сразу вспомнили знаменитую речь президента-демократа Джона Кеннеди «О тайных обществах». В ней незадолго до своей гибели он заявил: «Американцы всегда противостояли секретным обществам, тайным орденам и закрытым собраниям. Я прошу вашей помощи в важном деле информирования и предупреждения народа США».

Но сбыться этим планам Кеннеди помешали две пули, выпущенные в его шею и голову. Заказчик убийства не найден до сих пор.

Знает ли об этом Обама?