Патриарх Грузии умоляет Саакашвили не проводить гей-парад

В Тбилиси разгорается новый грандиозный скандал. По городу распространяются слухи, что власти разрешили проведение гей-парада в Батуми. Предположительно, он должен состояться в конце августа.

Грузинская газета «Алиа» сообщила, что в Интернете появился новый сайт, который приглашает всех гомосексуалистов мира приезжать в Батуми. На нем рассказывается, как геям лучше доехать, в каких гостиницах жить и где развлекаться. Один из лидеров грузинской оппозиции Сандро Брегадзе заявил, что западные страны уже выделили на проведение шествия 1,5 млн. евро.

Оставить без внимания такое падение нравов Католикос-Патриарх Грузии Илия Второй уже не мог. Он обратился к М. Саакашвили с требованием «не допустить содомо-гоморрского шествия». По его словам, в стране с 2000-летней историей христианства, на земле, политой кровью 100 тыс. мучеников за веру, совершенно недопустимо проведение демонстрации гомосексуализма.

Поэтому, предвидя негативную реакцию населения, организаторы мероприятия хотят сначала «выпустить» на парад гомосексуалистов из Голландии и Германии. Если все пройдет спокойно, к ним присоединятся геи-грузины.