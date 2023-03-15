Минобороны Белоруссии начало призыв военнообязанных на плановые сборы до 35 суток

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ежегодно в Белоруссии проводятся плановые сборы тех, кто годен к военной службе. В марте 2023 года мероприятие продлится 35 дней.

В рамках события военнообязанные должны повысить свои знания военного ремесла, улучшить имеющиеся навыки и получить новые. В программу сборов войдут плановые тренировки, учения, будут изучены и опробованы новые образцы военной техники.

«В рамках мероприятий по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей в военном комиссариате Октябрьского района города Минска начался плановый призыв военнообязанных на военные сборы»,- говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.