Премьер Латвии Кариньш: во время конфликта с Россией Украина не сможет вступить в НАТО

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Источник: РИА Новости

Фото: IMAGO/imago-images.de

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что НАТО не будет рассматривать присоединение Украины из-за конфликта на территории страны. Об этом он заявил в среду, 15 марта для Financial Times.

"Конечно, пока продолжаются боевые действия, никто в НАТО не станет всерьез рассматривать присоединение Украины, поскольку это немедленно втянет весь альянс в войну", — заявил премьер-министр в письме.

После завершения вооруженного конфликта, по мнению Кариньша, Украина сможет контролировать Россию только при поддержке НАТО, став ее полноправным членом.