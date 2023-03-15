Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Премьер Латвии Кариньш: во время конфликта с Россией Украина не сможет вступить в НАТО

, 10:18 Источник: РИА Новости

Премьер Латвии Кариньш: во время конфликта с Россией Украина не сможет вступить в НАТО
Фото: IMAGO/imago-images.de

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что НАТО не будет рассматривать присоединение Украины из-за конфликта на территории страны. Об этом он заявил в среду, 15 марта для Financial Times. 

"Конечно, пока продолжаются боевые действия, никто в НАТО не станет всерьез рассматривать присоединение Украины, поскольку это немедленно втянет весь альянс в войну", — заявил премьер-министр в письме. 

После завершения вооруженного конфликта, по мнению Кариньша, Украина сможет контролировать Россию только при поддержке НАТО, став ее полноправным членом.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Происшествия

Общество

Происшествия

В мире

Политика

Происшествия

Политика