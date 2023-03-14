Опытных бойцов ВСУ остались единицы

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Издание The Washington Post, ссылаясь на одного из высокопоставленных чиновников Украины, сообщило, что ВСУ испытывает дефицит бойцов и вооружения, а западные страны обещали слишком мало современных танков киевскому правительству, что не позволяет рассчитывать на успешное контрнаступление. Любые наступательные бои ведут к двукратным или даже троекратным потерям. Позволить себе гибель такого количества бойцов Украина на данный момент не может, отметил чиновник.



Украинский офицер рассказал WP, что в строю практически не осталось опытных солдат. Военнослужащий ВСУ с позывным «Купол», являющийся комбатом 46 десантно-штурмовой бригады, объяснил: существует огромная разница между военнослужащими, только пришедшими после обучения на полигоне, и военными, уже имеющими полугодовой опыт участия в боях. Однако последних остались единицы – все они убиты либо получили ранения.



А вот в офисе Зеленского оптимистично заявляют, что армия Украины потенциал не исчерпала. По мнению главы президентского аппарата Ермака, просто наступил период для подготовки новых кадров, поэтому Артемовск (Бахмут в украинском варианте) необходимо продолжать удерживать.