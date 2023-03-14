Bangkok Post: на электростанции в Таиланде обнаружили пропажу трубы с радиоактивным веществом

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IMAGO/globallookpress.com

Труба, содержащая радиоактивный цезий-137, крайне опасный изотоп, была утрачена на объекте компании National Power Plant 5A в тайском городе Прачинбури. Об этом сообщило издание Bangkok Post со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.

Полковника местной полиции Монгкола Тхопао рассказал, что труба с цезием-137 пропала неожиданно. Он отметил, что данное вещество представляет угрозу для людей, которые к нему прикоснулись или подверглись его воздействию.

Компания National Power Plant уже выставила вознаграждение в размере около 1500 долларов за информацию, благодаря которой получится найти трубу с радиоактивным веществом.

Ранее сообщалось, что в Таиланде у отдыхающих из Европы выявили опасный вирус, который может привести к слабоумию.