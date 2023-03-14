Бывший вице-президент США Майкл Пенс объявил о готовности участвовать в президентской гонке. Он может стать третьим конкурентом бывшему главе государства Дональду Трампу, который желает повторно возглавить государство.
Республиканцы давно ждали от Пенса решительности. Политологи считают, что в предвыборную кампанию включились противники бывшего главы государства. Они показали, что Трамп не является безальтернативным республиканцем.
Давать оценки по поведению электората в США рано. Не исключено, что действующий президент Байден откажется от участия в выборах. Если Байден действительно уйдёт из политики, в обществе обострится запрос на молодых кандидатов.
Республиканцы в отличие от демократов уже начали предвыборные поездки. Но они уделяют больше внимания внутренней политике страны. Трамп также считает, что внешнеполитические проблемы должны стоять на втором плане. К тому же республиканцы называют Китай более опасным и сложным противником, чем Россия. Никто в партии не верит в военные возможности российской армии.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Полянский: Россия распространила в СБ и ГА ООН переписку с Данией, Норвегией и ФРГ по расследованию подрыва «Северных потоков»
Актер сериала «Склифосовский» Александр Толубаев умер в возрасте 72 лет из-за продолжительной болезни
- #ЗАУГЛОМ Как олигархи-предатели Фридман и Авен выводят млрд долларов прямо сейчас. Кто остановит?
- 14:28 Республиканцы размывают рейтинг Трампа
- 14:26 Судя по опросам, лишь 9% американцев хорошо относятся к гражданам России
- 14:15 Основатель фонда Citadel Кен Гриффин заявил, что американский капитализм «рушится у нас на глазах»
- 13:37 В Уэльсе хотят снести памятники людям с белым цветом кожи
- Telegram | (Подписаться) Розенбаум был экстренно прооперирован в Красноярске