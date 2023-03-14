Республиканцы размывают рейтинг Трампа

Аргументы Недели → В мире 13+

Бывший вице-президент США Майкл Пенс объявил о готовности участвовать в президентской гонке. Он может стать третьим конкурентом бывшему главе государства Дональду Трампу, который желает повторно возглавить государство.



Республиканцы давно ждали от Пенса решительности. Политологи считают, что в предвыборную кампанию включились противники бывшего главы государства. Они показали, что Трамп не является безальтернативным республиканцем.



Давать оценки по поведению электората в США рано. Не исключено, что действующий президент Байден откажется от участия в выборах. Если Байден действительно уйдёт из политики, в обществе обострится запрос на молодых кандидатов.



Республиканцы в отличие от демократов уже начали предвыборные поездки. Но они уделяют больше внимания внутренней политике страны. Трамп также считает, что внешнеполитические проблемы должны стоять на втором плане. К тому же республиканцы называют Китай более опасным и сложным противником, чем Россия. Никто в партии не верит в военные возможности российской армии.