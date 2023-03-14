Судя по опросам, лишь 9% американцев хорошо относятся к гражданам России

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Хорошо относятся к современной России лишь 9% граждан США. Именно эти данные приводят опросы. Впервые такой вопрос задали ещё в 1989 году в эпоху М.С.Горбачёва. Тогда о положительном отношении к стране заявили 62% респондентов.

На протяжении лихих 90-х показатель оставался высоким. Всё резко ухудшилось в апреле 1999 года (до 33%). Это было связано с конфликтом России и Запада на фоне югославских войн. В РФ резко осудили интервенцию сил НАТО в Косово. К февралю 2022-го показатель снова вырос – до 62%. График одобрения России оставался высоким всё следующее десятилетие. Опускался он лишь в марте 2003 года (42%) и в феврале 2009-го (40%).

В начале весны 2015 года положительно отзывались о России только 24% опрошенных. После этого показатель уже не поднимался выше 30%. В этом году о негативном отношении к РФ высказались 90% американцев. 59% выбрали вариант – «крайне неблагоприятно».