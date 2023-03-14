В Уэльсе хотят снести памятники людям с белым цветом кожи

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Правительство Уэльса, подчинённое верховной власти Великобритании, предлагает инициировать программу сноса нескольких памятников из-за того, что они могут быть оскорблением для нынешнего поколения. Данную инициативу они называют борьбой с расизмом. Речь идёт о памятниках виднейших исторических деятелей, славящихся белым цветом кожи.

Некоторые люди (в основном последователи BLM) воспринимают исторических личностей, как «агрессоров, завоевавших другие народы для Британской империи». В документах, попавших в руки представителей СМИ, чётко отмечается, что в Уэльсе городские советы и другие госорганы должны «принять меры», дабы «установить правильное историческое повествование». В связи с этим как раз и предлагается перемещение, а то и вовсе - уничтожение памятников. В качестве альтернативы предложена творческая переработка.

Изменения могут коснуться не только памятников, но также названий улиц, зданий и памятных досок. «Они не должны оскорблять или причинять вред», - говорится в материалах. Вот только когда будет заниматься оценкой ситуации и принимать решение о «правильности» памятников – пока не ясно.