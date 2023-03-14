Пресс-служба Токаева: визит Путина в Казахстан ожидают в этом году

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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Визит российского лидера Владимира Путина в Казахстан ожидается в текущем году. Об этом сообщают в пресс-службе президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

Отмечается, что глава Казахстана отметил важность такого визита во время беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным.

Также значение придается проведению XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о состоявшемся телефонном разговоре между российским лидером и его коллегой из Казахстана.