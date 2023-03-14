Вооружение на Украину будет поставляться через Молдавию, минуя Приднестровье

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В Одесской области открылся участок железной дороги, по которой западное вооружение доставят с территории Молдавии в объезд Приднестровья.



Оружие будет поступать из Румынии. Часть портов европейского государства соединены железной дорогой с Молдавией и Украиной ещё с советского периода. США и НАТО эта железная дорога крайне необходима. Прямой путь в украинские регионы позволит перебрасывать ВСУ большой объём вооружений.



Ранее через молдавскую территорию из Румынии на Украину перевозили топливо. Когда железнодорожные пути в Одессе пришли в негодность, поставки прекратились.



Открытие молдавского транзита прошло незаметно для населения страны, протестующего на улицах городов против высоких тарифов. Молдаване готовы помогать украинцам, но не вооружением. Жители республики заявляют, что это не их военный конфликт.



В США считают, что Россия пытается ослабить правительство Молдавии. Для этого в стране проходят пророссийские акции, которые направлены на дискредитацию действующего руководства. Президент республики Майя Санду обвинила Россию во вредоносном влиянии на Молдавию. Вашингтон будет делиться с Кишинёвом информацией об угрозах, которые поступают в адрес республики с восточного направления.



