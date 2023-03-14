Конфликт на Украине разрушает и расшатывает политическую и экономическую обстановку в Соединенных Штатах. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, у США остается все меньше возможностей для поддержки киевского режима.
Политик также отмечает, что осознание невозможности удовлетворить потребности Киева в боеприпасах «зловещий сигнал».
Ранее турецкий общественник Унвер Сель заявил о понимании со стороны Украины и США невозможности захватить Крымский полуостров силой.