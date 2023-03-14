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Полковник Макгрегор: украинский конфликт разрушает американскую национальную мощь

, 10:48

Полковник Макгрегор: украинский конфликт разрушает американскую национальную мощь
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Конфликт на Украине разрушает и расшатывает политическую и экономическую обстановку в Соединенных Штатах. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, у США остается все меньше возможностей для поддержки киевского режима.

Политик также отмечает, что осознание невозможности удовлетворить потребности Киева в боеприпасах «зловещий сигнал». 

Ранее турецкий общественник Унвер Сель заявил о понимании со стороны Украины и США невозможности захватить Крымский полуостров силой.

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