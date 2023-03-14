Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Профессор Ни Лэсюн: снижение поставок оружия Китаем может означать накопление внутренних запасов

, 08:50

Профессор Ни Лэсюн: снижение поставок оружия Китаем может означать накопление внутренних запасов
Ilya Galakhov / globallookpress.com

Снижение Китаем экспорта вооружений в 2018–2022 годах возможно является показателем накопления внутренних запасов оружия в связи с растущей геополитической напряжённостью и проблемами производства, которые появились на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщил газете South China Morning Post профессор Шанхайского университета политических наук и права Ни Лэсюн.

«Снижение экспорта вооружений из Китая может быть признаком того, что Пекин больше сосредоточился на внутренних потребностях по мере роста геополитической напряженности», - заявил профессор.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира о международных поставках вооружений в 2022 году, экспорт Китаем вооружений в 2018–2022 годах сократился на 23% по сравнению с 2013–2017 годами.

Ранее на сессии парламента Китая заявили, что страна наращивает оборонный бюджет в связи со сложными вызовами безопасности.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram