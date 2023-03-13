Грузины пугнули своих, а испугались чужие

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Тбилиси на днях так дрогнул, что кавказские волны словно мощное землетрясение разнеслись по всему миру.

Депутаты там включили заднюю и откатились на заранее неподготовленные позиции. Прям стыдоба, а не «Грузинская мечта» ей Богу! А ведь мечты той в парламенте на 18 человек больше, чем оппозиции (84 на 66). И эти 84 мечтателя не смогли одну приличную идею об инагентах узаконить!

Вреда от случившегося еще больше чем кажется – депутатская трусость перенесла центр принятия стратегических государственных решений из парламента на улицу и передала простым людям, которые за небольшую сумму долларов готовы переформатировать свалившееся в руки счастье в революцию любого цвета.

И страшно теперь депутатам где бы то ни было браться за иноагентов и голыми руками, и в ежовых рукавицах. Такая вот квинтэссенция.