Перестройка. Конституцию Узбекистана обновят на 65%

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30 апреля 2023 года в Узбекистане будет проходить референдум, связанный с изменением Конституции. Узбекистан будет объявлен светским государством.



Выбранный в 2021 году президент анонсировал эту реформу сразу после победы. Тогда он сказал, что опыт показывает важность конституционных перемен для развития страны. Текст Основного закона будет обновлён на 65%, поэтому многие депутаты называют грядущие перемены введением новой Конституции.



Один из самых обсуждаемых вопросов — изменится ли срок президентских полномочий, который составляет 7 лет. Если нет, то нынешний президент сможет переизбраться.



Никаких изменений не будет в части, касающейся Республики Каракалпакстан. Она не имеет суверенитета, но обладает своим флагом и гербом, а поддержку получает от федерального правительства. Ранее ожидалось, что Каракалпакия получит независимость, но после протестных акций эти вопросы отпали.



Эксперты ожидают, что объявление Узбекистана светским государством поможет ему бороться с исламизацией общества. Но начатые политические преобразования потребуют больших перемен во всех сферах жизни, от здравоохранения и образования до перестройки парламента.



