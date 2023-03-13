Назван политик с самой ужасной причёской, и это не Борис Джонсон

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Александр Крохмаль, Журналист

СМИ назвали политика с самой ужасной причёской. Речь идёт о депутате из Эстонии Рейне Эплере. Он уже успел обогнать знаменитых обладателей неординарных причёсок, таких как экс-президент США Дональд Трамп и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Эксперт Пол Дэллисон полагает, что даже британский политик Майкл Фабрикант, известный своим необычным внешним видом, был бы поражён, если бы взглянул на Эплера. Стиль эстонского депутата и правда очень странный. Но возможно, ему самому это кажется вполне комфортным.