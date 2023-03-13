В Республике Молдова обратили внимание на быструю румынизацию общественных институтов. Последняя инициатива, принятая парламентом по этому вопросу, касалась Национальной библиотеки, которые теперь должна перейти к Бессарабской митрополии, что относится к православной церкви Румынии.
Общество уже выступило против, расценив этот как шаг к уничтожению письменного наследия молдавской культуры, а значит и национальной идентичности. Эта библиотека имеет большую ценность, так как в ней хранится более 33, 5 тыс. томов редких книг, много аудио и видео данных, произведения искусства, карты. В развитие этой библиотеки вкладывались посольство США, Фонд Сороса и другие организации.
Парламент объясняет решение тем, что в этой библиотеке во времена Королевской Румынии была духовная семинария. Поэтому её «возвращение» будет «жестом доброй воли». Румыния заявляет, что это здание очень нужно метрополии, но библиотека там будет сохранена. Лидеры партии «Гражданский конгресс» уже призвали людей к протестам.
Румынизация Молдовы происходит на фоне частых заявлений представителей США об опасности, которая грозит стране со стороны России.
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