Население 64 стран мира считает, что доллар утратит свои позиции

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Компании, входящие в авторитетную группу Gallup International, в период с августа по октябрь 2022 года провели исследование на тему того, как 61 тысяча жителей 64 государств из разных уголков планеты относятся к дальнейшим глобальным перспективам ведущей мировой валюты на ближайшие 25 лет.



Результаты показали, что почти половина респондентов (а именно 47 %) убеждена в том, что доминирование доллара резко упадёт. В свою очередь треть опрошенных выразила противоположное мнение. Лидерами пессимистических ожиданий оказались Индонезия, Сирия, Йемен, Афганистан. В странах Северной Америки уровень недоверия к доллару также существует. Цифры по США, Мексике и Канаде составляют, соответственно, 51, 50 и 54 %. В свою очередь в России результат зафиксирован на уровне 49 пунктов.



Что же касается стабильного положения доллара на ближайшее будущее, о нём высказались в странах с развитой экономикой. В качестве примера можно отметить Японию, Южную Корею, Индию и Германию. Есть и страны, где оценивают равнозначные перспективы USD. К примеру, это Ирак.



Специалисты отмечают, что задача спрогнозировать ближайшее будущее доллара вызвана в связи с глобальными процессами, протекающими в мире. Некоторые связи международных партнёрств как укрепляются, так и рушатся. Сюда же можно отнести и деглобализацию. Некоторые банки будут стремиться снизить возникающие для себя многочисленные санкционные риски. Впрочем, перспективы появления глобальной новой мировой валюты пока отсутствуют.