Канадцам официально разрешили демонстрировать друг другу средний палец

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В Канаде всем известный неприличный жест больше таковым, судя по всему, не является. Местный судья Деннис Галиатсатос не считает это чем-то зазорным.

По словам представителя власти, показывать другому тот самый палец, конечно же, невежливо, однако есть одно но. Данное действие защищено как часть права гражданина на свободу выражения мнения в соответствии с Конституцией.

Галиатсатос также отметил, что этот жест не несёт за собой никакой уголовной ответственности. Соответственно, карать за него никто не станет. «Чтобы было совершенно ясно, показывать палец кому-то - не является преступлением», - сказано в постановлении судьи.