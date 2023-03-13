Американка 20 лет назад украла из зоопарка яйцо и вырастила у себя дома крокодильчика

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Дама из Техаса в течение двух десятилетий ухаживала за опасным хищником. Речь идёт об аллигаторе, самой большом крокодиле на планете. Жительница города Буда незаконно вырастила на заднем дворе своего дома двухметрового исполина. Правоохранителям она призналась, что 20 лет назад украла яйцо из зоопарка Animal World & Snake Farm. Тогда она работала там волонтёром.

Хозяйка дома заботилась о своём необычном питомце, и он относился к ней очень дружелюбно. К сожалению, аллигатора пришлось изъять по закону. У женщины не было соответствующего разрешения на содержание хищника. Теперь из-за этого ей грозит штраф до 75 тысяч долларов. Известно, что животное уже вернули в тот же зоопарк.

Срок давности обвинения в краже яйца уже истёк, потому женщина спокойно может навещать своего питомца в пределах Animal World & Snake Farm. Однако, по словам журналистов, бывшая владелица хищника ещё не отошла от перенесённого удара. За все эти годы она успела привыкнуть к рептилии.