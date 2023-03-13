Очередная оговорочка или Джо что-то знает? Байден назвал Трампа будущим президентом США

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Глава Соединённых Штатов Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа «будущим президентом». Это произошло в Филадельфии во время мероприятия, когда действующий лидер представлял свои бюджетные предложения.

«Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом, - заявил господин Байден, - и, возможно, будущим президентом». После этого он перекрестился и добавил: «Боже упаси!».

Напомним, что сейчас в США до сих пор наблюдается противостояние двух ведущих фракций. Республиканцы и демократы продолжают противодействовать друг другу. А бывший президент Трамп рискует заработать себе проблемы с репутацией на всю жизнь из-за тематики «осады» Капитолия.