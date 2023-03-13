Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Отключения электричества в четырех районах Киева носят стабилизационный характер

, 12:00

Украинский энергохолдинг ДТЭК предоставил информацию, согласно которой в четырёх районах Киева введены стабилизационные отключения электричества.

Как свидетельствует в своем Telegram-канале представитель названного энергохолдинга, отключения света происходят согласно стабилизационным графикам в Голосеевском, Святошинском, Шевчековском и Соломенском районах украинской столицы. Данные отключения прогнозировались на минувшей неделе.

Согласно заявлению мэра Киева Виталия Кличко, 9 марта в столице Украины была повреждена курная теплоэлектроцентраль, снабжающая теплом треть жилых домов города.

C 24 февраля 2022 года Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию.

 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Политика

Происшествия