Израиль будет бить по ядерным объектам Ирана?

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что действия Израиля в отношении Ирана больше напоминают спецоперацию. Однако его слова мало кто оценил. В ходе последней встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху поднимались как раз вопросы угроз со стороны Ирана.



Израиль выступает резко против того, чтобы у соседнего государства появилось ядерное оружие. Учитывая настрой и характер еврейского премьера, его слова обязательно будут реализованы в действие. Американская сторона полагает, что для купирования угроз со стороны Ирана необходимо использование ракет. Конкретный план по бомбардировкам иранских объектов есть в Белом доме. Американские политики поняли, что переговоров между сторонами не будет.



США заинтересованы, чтобы Израиль разбомбил не только ядерные объекты, но и системы доставки оружия, а также ПВО страны. Тель-Авив имеет все основания для нанесения оперативных ударов по ядерным объектам соседа. Иранские инженеры уже обогатили уран, который может применяться для создания ядерной бомбы.



Нетаньяху ранее заявлял, что Вашингтон и Брюссель осознали уровень опасности, который исходит от Ирана. Его ядерная программа уже близка к завершению. Заявления израильского премьера указывают на то, что он получил поддержку европейцев и американцев.