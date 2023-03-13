Израиль будет бить по ядерным объектам Ирана?

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что действия Израиля в отношении Ирана больше напоминают спецоперацию. Однако его слова мало кто оценил. В ходе последней встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху поднимались как раз вопросы угроз со стороны Ирана.
Израиль выступает резко против того, чтобы у соседнего государства появилось ядерное оружие. Учитывая настрой и характер еврейского премьера, его слова обязательно будут реализованы в действие. Американская сторона полагает, что для купирования угроз со стороны Ирана необходимо использование ракет. Конкретный план по бомбардировкам иранских объектов есть в Белом доме. Американские политики поняли, что переговоров между сторонами не будет.
США заинтересованы, чтобы Израиль разбомбил не только ядерные объекты, но и системы доставки оружия, а также ПВО страны. Тель-Авив имеет все основания для нанесения оперативных ударов по ядерным объектам соседа. Иранские инженеры уже обогатили уран, который может применяться для создания ядерной бомбы.
Нетаньяху ранее заявлял, что Вашингтон и Брюссель осознали уровень опасности, который исходит от Ирана. Его ядерная программа уже близка к завершению. Заявления израильского премьера указывают на то, что он получил поддержку европейцев и американцев.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Захарова: США, чтобы помочь банкам, напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире
Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер: сейчас самое время для запуска мирного процесса по Украине
Политолог Макеева: «Обсуждать судьбу Украины российский президент должен с Джо Байденом, а не с Владимиром Зеленским»
- #ЗАУГЛОМ Русская солярка в украинских танках и "Хаймерсах". Измена или часть плана?
- 09:56 Бывший разведчик ВС США Риттер заявил, что Вашингтон стремится создать второй фронт против России в Грузии
- 08:45 Казахстанский ВТБ начал выпуск пластиковых карт российской платёжной системы «Мир»
- 12.03 12:18 Папа Римский Франциск сообщил о подготовке встречи с патриархом Кириллом в Иерусалиме
- 12.03 11:42 Пенсионная реформа во Франции может довести страну до глобального кризиса
- Telegram | (Подписаться) Российские силы начали штурм подземной части завода «АЗОМ» в Артемовске