Пенсионная реформа во Франции может довести страну до глобального кризиса

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Французский Сенат одобрил самую громкую статью законопроекта о пенсионной реформе. Сенаторы большинством голосов утвердили ст.7 о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. 201 представитель власти выступил «ЗА», а «ПРОТИВ» - 115. Всего в Сенате насчитывается 348 членов.

В соответствии с графиком представителям верхней палаты парламента необходимо до полуночи 12 марта принять законопроект целиком. До того времени им нужно рассмотреть около 1100 поправок. Дебаты продолжаются в режиме нон-стоп. Даже ночью сенаторы не сидят без дела. Но ещё неизвестно, удастся ли им всё сделать в сроки. Сопротивление левых партий - достаточно сильное. Противники законопроекта изо всех сил стараются затянуть процесс. Реформа крайне непопулярна в обществе. Согласно опросам, её поддерживают только 32% местных жителей. Это даже не 40%. В случае если Сенат примет законопроект, он окажется в руках совместной комиссии из 7 депутатов и 7 сенаторов. Им нужно будет согласовать финальный текст. А уж его, в свою очередь, должны будут одобрить в Сенате и Нацассамблее до 26 марта.

Власти рассчитывают, что реформа будет принята, и вступит в силу уже с начала осени 2023 года. Главная проблема в том, чем это обернётся для Франции. Если закон действительно примут, то это приведёт к ещё более масштабным протестам. Вполне возможно, народные выступления затронут всю страну. Нужен ли такой политический кризис для Макрона и действующей власти? Этот вопрос пока что остаётся без ответа. Но, похоже, что разъярённые противники реформы уже готовы к повторению грузинского сценария прошедших дней.