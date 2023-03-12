Telegraph сообщает, что дети принца Гарри и Меган Маркл не получили приглашения на коронацию Карла III

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Источник: РИА "Новости"

Меган Маркл и принц Гарри, Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com

Дети принца Гарри и его супруги Меган Маркл – принц Арчи и принцесса Лилибет – к настоящему моменту не получили приглашение на коронацию короля Великобритании Карла III. Об этом сообщили журналисты.

Согласно последним данным издания Telegraph, сын и дочь принца Гарри и Меган Маркл не были приглашены на торжественное мероприятие, в отличие от отца и матери. Отметим, что принц Арчи является шестым в очереди на престол, а его младшая сестра занимает седьмое место.

Напомним, что коронация Карла III и его супруги Камиллы должна состояться 6 мая текущего года.