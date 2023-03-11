Украина начала копать километровые рвы на границе с Молдавией

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Источник: РИА Новости

Рвы на границе Украины и Молдавии. Фото: Telegram/t.me/tirdea.

Украина начала копать глубокие траншеи на границе с Молдавией. Делается это, как сообщили в Кишиневе, для пресечения незаконной миграции и контрабанды из Украины.

Фотографии с изображением километровых рвов на границе начали появляться в субботу в молдавских пабликах. В частности, снимки запостил у себя в телеграм-канале молдавский депутат Богдан Цыдря.

«Украинские экскаваторы усилено работают, копают огромные, километровые рвы на границе с Молдовой. Работают безостановочно. Во что нас хотят втянуть, непонятно», - написал парламентарий.

Как рассказал «РИА Новости» сотрудница пресс-службы Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки, Украина объяснила эти действия необходимостью борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.

«Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдову», - приводит агентство слова пресс-офицера.