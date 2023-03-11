Великобритания и Франция к 2030 году пополнят арсеналы крылатой противокорабельной ракетой

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Источник: РИА Новости

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Через 7 лет Великобритания и Франция намерены пополнить свои арсеналы противокорабельной ракетой, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидеров стран.

По информации агентства, Лондон и Париж разрабатывают комплексные вооружения в рамках совместного сотрудничества в сфере обороны.

«Они обязуются предпринять конкретные шаги в направлении дальнейшего продвижения программы Future Cruise and Anti-Ship Weapon (FCAS/W), чтобы избежать пробелов в потенциале (вооружения)», — следует из заявления.

К 2030 году указанная программа будет включать в себя крылатую ракету. Проект получил название «Персей».