Великобритания и Франция к 2030 году пополнят арсеналы крылатой противокорабельной ракетой

Через 7 лет Великобритания и Франция намерены пополнить свои арсеналы противокорабельной ракетой, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидеров стран.
По информации агентства, Лондон и Париж разрабатывают комплексные вооружения в рамках совместного сотрудничества в сфере обороны.
«Они обязуются предпринять конкретные шаги в направлении дальнейшего продвижения программы Future Cruise and Anti-Ship Weapon (FCAS/W), чтобы избежать пробелов в потенциале (вооружения)», — следует из заявления.
К 2030 году указанная программа будет включать в себя крылатую ракету. Проект получил название «Персей».