Аргументы Недели → В мире 13+

Источник: Комсомольская правда

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал желание украинского президента Владимира Зеленского переименовать Россию.

Напомним, что украинский лидер отдал поручение премьер-министру страны Денису Шмыгалю «проработать» вопрос о переименовании России в Московию. При этом петиция, опубликованная в феврале текущего года на сайте украинского президента о переименовании России, набрала 25 тысяч голосов.

Рогов раскритиковал решение Зеленского и назвал его поручение Шмыгалю «маразмом».

«Нужно освобождать южно-русские земли от их власти», - подытожил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».