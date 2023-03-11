Между США, Китаем и Евросоюзом возрастает конкуренция в сфере применения искусственного интеллекта

Аргументы Недели → В мире 13+

Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Торговая палата США выпустила доклад, в котором сообщила о возрастающей конкуренции между США, Евросоюзом и Китаем в области применения технологии искусственного интеллекта (ИИ). По прогнозам экспертов, в течение 10–20 лет применять ИИ уже будет практически каждый бизнес и госучреждение. Внедрение технологии может привести к ускорению экономического роста на 1,2% в год и увеличению глобального ВВП к 2030 году на $13 трлн.

«Конкуренция является настолько жесткой, что неясно, какая страна окажется лидером в этой области, что значительно повышает риски национальной безопасности для США и их союзников», - сообщили в американской Торговой палате.

Тем временем Китай уже объявил о намерении стать «супердержавой в области ИИ». Власти страны направляют внушительные объемы господдержки на исследования и поддержку стартапов.

Главной проблемой становится баланс между защитой личных прав и развитием технологии. В первую очередь это касается обеспечения доступа ИИ к персональным данным. Авторы доклада отдельно отмечают, что «пока Китай агрессивно расширяет применение ИИ за счет баз данных, собранных государством без требований конфиденциальности частной информации, подход ЕС может тормозить развитие технологии». Известно, что в Евросоюзе разрабатывают «акт о регулировании в области ИИ», и он будет первым подобным законом, утвержденным крупным регулятором.

В то же время усиление конкуренции США и Китая в сфере технологий уже привело к ограничению взаимной торговли. В основном это касается поставок в Китай высокотехнологичных чипов и оборудования для их производства, а также возможностей для инвестиций китайских компаний на американском рынке.

В США намерены наращивать объемы господдержки национальных производителей. Так, ещё в прошлом году в стране был принят закон о выделении дополнительного финансирования на разработку и производство чипов. Также был утверждён закон, усиливающий защиту американских производителей, который предусматривает выделение финансирования в размере $369 млрд для обновления энергетической инфраструктуры и стимулирования разработки и внутреннего производства ключевых зеленых технологий.



