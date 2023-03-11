Автор The Hill Блэнк: Западу грозит проигрыш в конфликте на Украине из-за трех ошибок

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Источник: РИА Новости

Фото: IMAGO/Laura Gaggero

Журналист Стивен Блэнк опубликовал материал для The Hill, в котором назвал 3 главные ошибки, ведущие к провалу плана Запада на Украине.

По его словам, у западных стран отсутствует чёткий результат и стратегия, которые приведут к нему.

Также европейцы не готовы к победе в любом ее проявлении, более того, они даже избегают формулировок, в которых бы агитировали за победу украинской стороны.

С каждым месяцем ведения боевых действий западные лидеры все меньше верят в успех ВСУ, некоторые эксперты настаивают на начале мирных переговоров, причём не на условиях Владимира Зеленского.

Нарастающая нерешительность стран Запада приведет к полному несоответствию их ожиданий и реальности.