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Депутат Госдумы Шеремет прокомментировал угрозы Подоляка в отношении крымчан

, 12:58

Депутат Госдумы Шеремет прокомментировал угрозы Подоляка в отношении крымчан
фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет прокомментировал заявление советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка об угрозах жителям Крыма. 

По словам Шеремета, Подоляк окажется в тюрьме за свои слова и угрозы населению РФ, в частности, жителям Крыма. 

Напомним, что ранее советник главы офиса Владимира Зеленского обещал крымчан «научить» уважать и бояться Украину с помощью насильственных действий.

При этом сам украинский президент ранее выступал с заявлением о том, что Киев не претендует на территории России и не собирается в них вторгаться. По его словам, Украина желает остановить эскалацию конфликта, а не развивать ее.

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