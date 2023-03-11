Артиллерия ВС РФ уничтожила военную технику ВСУ в Херсоне

Вооружённые силы РФ (ВС РФ) сегодня ночью, 11 марта, атаковали украинские позиции в херсонском районе. Об этом сообщает неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Артиллерийские войска уничтожили стоянку с техникой, которая принадлежит украинской стороне. Вследствие обстрела противник потерял 8 боевых автомобилей и 18 человек личного состава. 10 военнослужащих ВСУ получили ранения.
Кроме того, около Херсона была ликвидирована гаубица М777, убиты 6 человек личного состава. Известно о 2 раненых.
Ранее сообщалось, что ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка с разных направлений: всего по городу выпущено 5 снарядов.