Марочко: ВСУ перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что вооружённые формирования Украины (ВФУ) перевозят боеприпасы обманным путём: используя машины скорой помощи.
По словам Марочко, такие действия со стороны ВСУ нарушают международные конвенции, так как перевозка оружия производится на специализированном авто. На машины нанесён красный крест — опознавательный знак, указывающий на медицинскую помощь. Он используется во всем мире.
«На данных автомобилях украинские боевики перевозят боеприпасы для подразделений, а также идет перемещение личного состава по населенному пункту», — поделился Марочко.