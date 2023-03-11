Марочко: ВСУ перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи

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Источник: РИА Новость

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что вооружённые формирования Украины (ВФУ) перевозят боеприпасы обманным путём: используя машины скорой помощи.

По словам Марочко, такие действия со стороны ВСУ нарушают международные конвенции, так как перевозка оружия производится на специализированном авто. На машины нанесён красный крест — опознавательный знак, указывающий на медицинскую помощь. Он используется во всем мире.

«На данных автомобилях украинские боевики перевозят боеприпасы для подразделений, а также идет перемещение личного состава по населенному пункту», — поделился Марочко.