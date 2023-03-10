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Сотрудник разведки США Фрайштлер: Россия – единственная страна в мире, которая обладает стратегическими гиперзвуковыми системами

, 19:20

Сотрудник разведки США Фрайштлер: Россия – единственная страна в мире, которая обладает стратегическими гиперзвуковыми системами
Пуск ракеты комплекса «Авангард» / Министерство обороны Российской Федерации / commons.wikimedia.org

Специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер заявил, что только у России есть размещенные гиперзвуковые комплексы стратегического назначения.

Российская система SS-19 Mod 4 «Авангард» является единственной в мире размещённой гиперзвуковой системой стратегического назначения, подчеркнул Фрайштлер.

Он отметил, что гиперзвуковые ракеты, созданные соперниками Вашингтона, представляют угрозу стране, так как они способны обойти сенсоры и оборонные системы США.

Ранее военный эксперт Подберезкин сообщил, что боевую систему «Авангард» называют «грозой систем ПВО», ведь она способна обходить любые системы противоракетной обороны.

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