Аргументы Недели → В мире 13+

Источник: Комсомольская правда

Журналист издания The American Thinker (АT) Джаред Петерсон сообщил, что в украинском конфликте начинает вырисовываться победа России. Что касается США, то её цели уже недостижимы.

Также корреспондент отметил, что достоверную информацию о реальном положении Украины очень сложно, так как публикуется много фейков. Тем не менее он видит, что Россия выйдет победителем в этой ситуации.

Кроме этого, Петерсон добавил: Европа и США начинают осознавать масштаб катастрофы, которую они развязали. Однако, как подчеркнул журналист, американцы равнодушны к грядущему финалу украинского конфликта.