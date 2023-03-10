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Bloomberg: компания Renk AG, изготавливающая компоненты для танков Leopard 2, начала увеличивать производство

, 17:59

Bloomberg: компания Renk AG, изготавливающая компоненты для танков Leopard 2, начала увеличивать производство
Christian Charisius/dpa

Как сообщает издание Bloomberg, немецкая компания Renk AG, которая создаёт компоненты для танков Leopard 2, начала наращивать темпы производства, несмотря на отсутствие конкретных заказов от руководства Германии.

Исполнительный директор Renk AG Сюзанна Виганд сказала в интервью изданию, что компания увеличивает темпы производства без каких-либо заказов, чтобы быть готовой к моменту когда они поступят.

Ранее в Берлине пообещали снабдить Украину танками после того, как украинские военные пройдут соответствующее обучение.

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