Что известно о суровых порядках в некогда функционирующей американской тюрьме Алькатрас

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Александр Крохмаль, Журналист

Сейчас в Алькатрас водят экскурсии. Фото: Global Look Press

Алькатрас считалась одной из самых страшных тюрем не только в США, но и в целом мире. Там содержались только отъявленные негодяи, убийцы и психопаты, у которых не было шансов на исправление и дальнейшую жизнь в обществе. Здесь не было никаких имён, только номера. Американскому правосудию был нужен символ, при упоминании которого дрожали бы даже могущественные мафиози. Остров Алькатрас недаром называли «тюрьмой всех тюрем». Это был настоящий ад, в прямом смысле этого слова.

За суровые порядки стоит сказать спасибо «хозяину» тюрьмы Джеймсу Джонстону. Его ещё называли Начальником Золотого Правила. Он был убеждённым сторонником исправительных работ и строжайшей дисциплины. Жизнь заключённых подчинялась строгому распорядку. За малейшее нарушение полагалась кара. Здесь уже не было никаких «крутых ребят». Каждый представлял собой лишь «биоорганизм», использующийся по назначению.

В 6:30 обычно был подъём. На уборку камеры и чистку зубов давалось лишь 25 минут. В 6:55 уже надо было подойти к решётке камеры для переклички. Двери открывались только в том случае, если все успели в срок. На завтрак отводилось только 20 минут. При потасовках в столовой сотрудники безопасности вполне могли использовать самые жестокие средства, вплоть до слезоточивого газа. Итого, в день было 13 пересчётов, 6 перекличек и полный трудовой день (до половины десятого вечера).

Заключённые жили в маленьких и холодных одиночных камерах, размером три на полтора. В цитадели сохранялась постоянная влажность. Всё-таки тюрьма находилась посреди океана. А ещё, Джонстон в первые годы своей работы вводил специальный «режим тишины». Заключённые не должны были издавать никаких звуков в течение нескольких часов. Иногда тишина позволяла узникам слышать звуки стоящего неподалёку города. От этого многие сходили с ума. На свободу ведь очень хотелось, но все понимали, что это уже невозможно.

Как уже упоминалось выше, за малейшую провинность в Алькатрасе жестоко карали. В блоке D находились одиночные камеры изоляторов. Часто туда помещали почти без одежды, а матрас выдавался лишь на ночь. Отсутствие света, туалета и полуголодное состояние «выбивало из колеи» даже самых крепких бандитов. Находиться в таких изоляторах можно было от двух дней до девятнадцати. Впрочем, и час в этой адской камере был слишком тяжёлым испытанием.

Через Алькатрас проходили такие знаменитые преступники, как Аль Капоне, Роберт Птицелов, Джордж Пулемёт, «король» еврейской мафии Микки Коэн и многие другие.