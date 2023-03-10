Из-за чего бодипозитивная кампания в Испании обернулась неприятностями

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Недаром ведь говорят, что когда хочешь что-то заимствовать, лучше всего попросить. В противном случае – это уже будет не заимствование, а воровство. Стоит вспомнить один интересный случай в Испании в прошлом году. Связан он был непосредственно с бодипозитивной кампанией. В Испании и во многих других странах Европы давно продвигается идея «принятия недостатков». Это значит, что людям можно не стесняться своих некоторых особенностей. Нужно принимать всё, как есть, и радоваться жизни.

В конце июля 2022 года Министерство равноправия Испании запустило бодипозитивную летнюю кампанию, призывающую выходить на пляж женщин разного телосложения и цвета кожи; выходить и не стесняться своего тела. Министров поддержали в Испанском женском институте. Кампания обзавелась неплохим постером, нарисованным местной художницей. На изображении были пять девушек – со стандартной фигурой, размера плюс, темнокожей, в возрасте и перенесшей мастэктомию. Все они позировали топлес. Кампания быстро прошла в интернет. Многие люди ей по-настоящему заразились. В сетях появились сотни позитивных комментариев. Однако потом выяснилось одно НО. При создании постера художница, известная под именем Arte Mapache, использовала изображения чужих людей…. Причём без разрешения.

В итоге, к художнице обратились сразу три девушки, лица которых мелькали на изображении. Первой Arte написала британская модель афроамериканского происхождения Наоме Николас-Уильямс. Вначале модели даже понравилось, что её лицо было использовано для изображения. Но на рекламу она не подписывалась, а одним «спасибо» в этом случае никак не обойдёшься. «Спасибо», как известно, в карман не положишь. Художница согласилась разделить гонорар со всеми, кто был отображён на постере. Наоме приняла извинения и предложение разделить гонорар. Казалось бы, всё пришло в норму, но проблемы на этом совсем не закончились.

Спустя неделю после появления кампании её увидела Сиан Грин-Лорд. Женщина изображена на постере в левом нижнем углу, лежа на полотенце в цветочном купальнике и с коктейлем. Только в реальной жизни у Сиан нет одной ноги. Её она потеряла ещё в 2013 году. Arte же решила вернуть девушке ногу с помощью ретуширования. По мнению самой Грин-Лорд, «всё это неправильно». Разрешения на изображение снова нет, да ещё и тело на картинке изменено. В начале августа было получено письмо с негодованием от третьей «фигурантки». Её звали Джульет Фитцпатрик. Она представляла женщин, переживших рак молочной железы. Художница успешно пририсовала ей грудь.

Конечно же представители женского института и организаторы кампании перед девушками извинились. Им были разосланы соответствующие электронные письма. В них сказано, что разработка кампании не предполагала использование реально существующих моделей. Художница должна была их придумать сама, но видимо, фантазии просто не хватило. Либо, как говорится, сыграла лень-матушка. Институт, без сомнения, счёл себя потерпевшей стороной. И кампания, по сути, была полностью испорчена скандалом. Ну, а вывод здесь можно сделать следующий. Если нет фантазии и вдохновения, но надо что-то сделать, на воровство контента уж точно идти не нужно. Лучше уж отказаться, чем позориться на весь свет.