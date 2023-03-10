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ТОК FM: жители Польши проводят выступления против украинского конфликта и обвиняют в нем США

, 16:46 Источник: РИА Новости

ТОК FM: жители Польши проводят выступления против украинского конфликта и обвиняют в нем США
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

В Польше становятся популярными лозунги «#немоявойна» и «#этоненашавойна», которые направлены на обвинение Соединенных Штатов в развязывании украинского конфликта. Об этом сообщили в эфире радиостанции Tok FM.

Специалист по социальным сетям Анна Межиньская выступила против данной инициативы, заявив, что подобные действия разделят общество Польши.

Ранее глава администрации польского президента Павел Шрот заявил о том, что страна будет в состоянии отправить на Украину истребители F-16 только в составе международной коалиции.

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