Депутат Европарламента Ващиковский предложил Западу ввести против Белоруссии «российские» санкции

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Источник: Известия

Депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский заявил, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о введении против Белоруссии «российских» санкций.

По его мнению, ограничения нужно ввести из-за того, что государство сотрудничает с РФ. Также депутат считает, что такая мера позволит помешать Китаю участвовать в конфликте на Украине. Ващиковский предположил, что Пекин использует Белоруссию как посредника, чтобы обойти санкции и отправлять боевое оружие России.

«Предполагается, что Китай до сих пор неохотно отправлял военную технику в Россию, поскольку опасался санкций, введенных в отношении России», — сказал Ващиковский.