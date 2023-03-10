Две тысячи американцев оказались заперты на круизном лайнере, где бушует норовирус

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Александр Крохмаль, Журналист

Круизный лайнер Ruby Princess. Фото: Global Look Press

Норовирус поразил почти 300 пассажиров и 25 членов экипажа круизного лайнера «Ruby Princess». Сейчас корабль пришвартован в порту Галвестона в штате Техас.

Инфекционное заболевание достаточно серьёзное. Оно поражает ЖКТ и передаётся через заражённую пищу или воду. Сопровождается жаром, рвотой и диареей. На корабле сейчас более 2000 человек. Все они находятся под угрозой заражения.

Пострадавшие от норовируса на данный момент изолированы в своих каютах. Специалисты берут у них анализы, чтобы выяснить, как именно болезнь возникла на судне и каким образом распространилась. В компании, управляющей кораблём, так и не смогли объяснить, чем могло быть вызвано заболевание у такого количества людей. Кстати, лайнер «Ruby Princess» уже попадал на страницы мировых СМИ в эпоху пандемии. Еще тогда судно окрестили «плавучей тюрьмой» из-за большого количества ковидных больных.