В Берлине женщинам разрешили посещать бассейны без верхней части купальника

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В Германии распространяется мода на так называемые открытые купания. Теперь они коснулись уже столицы ФРГ.

В декабре прошлого года в бассейне в Berlin-Kaulsdorf одну из девушек попросили прикрыть грудь, а когда она отказалась – её просто выставили на улицу. Но посетительница восприняла это как оскорбление. Закончилось всё тем, что девушка обратилась с жалобой в ведомство омбудсмена по земельному антидискриминационному законодательству. С тех самых пор ситуация изменилась. Было принято очень необычное решение.

Согласно заявлению местного правительства, «плавание с обнажённым торсом впредь должно быть возможным и для лиц женского пола». Как уже отметил глава офиса омбудсмена Дорис Либшер, теперь необходимо обеспечить последовательное применение данного постановления и исключить запреты на посещения городских бассейнов из-за якобы ненадлежащего вида. Иными словами, власти поддержали инициативу женщин плавать топлес. Такие разрешения уже есть и в нескольких других городах Германии.