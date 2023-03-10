Запад подталкивает Украину к стратегическому наступлению

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Военный эксперт Владислав Шурыгин предполагает, что украинская армия планирует нанести серьёзный удар по российским войскам. Руководство ВСУ хочет упредить удар Вооружёнными силами РФ, который станет решающим. Пока украинское руководство ещё не определилось с датой наступления.



Западные политики гонят украинскую армию в наступление. В Незалежную вливаются новые денежные транши. Численность украинской группировки, которую готовят западные инструкторы, составляет 160 тысяч человек. В её распоряжении будет порядка 400 танков, более сотни ракетных систем, в том числе высокоточные орудия. Применят дроны, беспилотники. Их задействуют не только в зоне СВО, но и на российской территории. Кроме того, Украина имеет достаточный запас горючего, боеприпасов.



Украинская армия надеется на прорыв линии обороны. Наступление в таком случае может быть медленным, так как быстро преодолеть укрепрайоны у украинцев не получится, отмечает эксперт.



В Киеве понимают, что у армии много слабостей, которые не учитывают в Вашингтоне. Украинские мобилизованные слабо мотивированы на военные действия. А у украинского командования нет опыта наступления.