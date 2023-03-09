В Париже «в рамках ценностей Республики» появится колледж с русской секцией

Аргументы Недели → В мире 13+

Наталья Копосова

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Эта новая секция русского языка, которая откроется в разгар событий на Украине, не имеет ничего общего с геополитическим контекстом, уверяют в парижской академии,- пишет Фигаро.

К немецкому, английскому (британскому), арабскому, китайскому, испанскому, итальянскому, португальскому, японскому, польскому теперь присоединится и русский язык.

В сентябре 2023 года в парижском колледже Жака-Превера, расположенный в районе Сен-Жермен-де-Пре (6-й округ) откроется новая международная секция, в которой будут изучать русский язык. После письменных и устных тестов отобранные ученики придут в колледж Жака-Превера в сентябре 2023 года, в котором они получат десять часов преподавания русского языка в неделю: четыре по современному языку, четыре по изучению языка и литературы и два по истории-географии на иностранном языке.

Это русское отделение не первое во Франции. Они уже есть в Страсбурге, Вальбонн-Ницце, Сен-Жермен-ан-Ле и Бордо. Кроме того и в столице Франции в начальной школе Литтре (6-й округ) тоже есть русская секция, действующая с 2018 года.