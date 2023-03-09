В Японии объявились суши-террористы

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В Японии набирает силу движение так называемых суши-террористов. Оно состоит в основном из малолетних хулиганов, но есть среди них и вполне взрослые люди. Самое безобидное, что они делают – это подшучивают над посетителями кафе и ресторанов, портя их еду.

Могут съесть из чужой тарелки или попить вкусного сока из чьего-то стакана. Естественно, всё это снимается на видео для привлечения подписчиков. Японская полиция уже вмешалась в дело и произвела несколько арестов.

Правоохранители вычислили и арестовали трёх хулиганов. Среди них – 21-летний студент, выпивший соевый соус из общей бутылки в ресторане «Кура Суши». Двое других – 19-летний юноша и 15-летняя девушка, облизывающие общие бутылки с тем же соусом. В ресторанах рады, что на хулиганов наконец-таки нашли управу. Ведь кто же знает, какие бациллы они переносят. Правда, пока трубить победу рановато. В стране ещё достаточно бездельников, которые обожают портить еду в общепитах и ресторанах. Местным жителям советуют немедленно обращаться в полицию в случае появления таких нарушителей.